Dazu investiert das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen in ein "Imaging Center of Excellence" am Riverwood Tech Campus in der Stadt Rochester im US-Bundesstaat New York. Die Region weise eine hohe Konzentration von Photonik-Experten in Forschung und Entwicklung auf biete somit eine gute Talentbasis, heisst es in einer Mitteilung von AMS vom Dienstag.

In Sachen Forschung und Entwicklung setzt das Unternehmen den Angaben nach auch auf die Zusammenarbeit mit Instituten und lokalen Universitäten. Geleitet werde das neue Forschungszentrum von David Sackett.

Von den bezüglich Höhe ungenannten Investitionen in neue Sensor-Lösungen erhofft sich AMS etwa neue Technologien zur Verbesserung von Kameras in Smartphones. AMS ist bekanntermassen einer der grössten Zulieferes des iPhone-Herstellers Apple.

