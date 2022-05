Der Sensorenhersteller AMS Osram hat zum Jahresstart weniger umgesetzt und operativ verdient. Der Umsatz sank um 3 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro.

Der bereinigte Betriebsgewinn fiel um 12 Prozent auf 126 Millionen Euro, wie das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Die EBIT-Marge schrumpfte auf 10,1 Prozent von 11,1 Prozent im Vorjahr.

Unter dem Strich verdiente AMS Osram allerdings deutlich mehr. Der bereinigte Reingewinn stieg um 38 Prozent auf 102 Millionen Euro.

Damit hat AMS Osram Ergebnisse oberhalb der Mitte der eigenen Erwartungsspanne erzielt. Das Unternehmen hatte für das Startquartal 2022 einen Umsatz von 1,19 bis 1,29 Milliarden Euro sowie eine EBIT-Marge von 8 bis 11 Prozent angepeilt. Auch die Erwartungen der Analysten wurden beim Umsatz erreicht und beim Betriebsgewinn übertroffen.

"Unser Geschäft hat sich im 1. Quartal weiter gut entwickelt, dabei erzielten wir Ergebnisse oberhalb der Mitte unserer Erwartungsspanne", erklärte Konzernchef Alexander Everke. Trotz der Ungleichgewichte in den Lieferketten und auf den Endmärkten habe man in den Geschäftsbereichen Automotive sowie Industrial & Medical sehr erfreuliche Ergebnisse erzielt. "Unser Consumer-Geschäft leistete zugleich einen starken Beitrag, der unsere Erwartungen voll erfüllte."

Nach den Verkäufen des Geschäfts mit Automobilbeleuchtungssystemen (AMLS) und von Fluence, dem Beleuchtungssystemgeschäft für Pflanzenzucht, konzentriere man sich darauf, die verbleibenden Portfolioanpassungen und -veräusserungen wie angekündigt umzusetzen, sagte Everke.

Man gehe nicht davon aus, dass die Engpässe bei der Chipversorgung und die Lieferkettenprobleme rasch verschwinden würden.

Für das 2. Quartal 2022 erwartet AMS Osram einen Gruppenumsatz von 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro (1,18-1,28 Mrd auf vergleichbarer Portfoliobasis). Die bereinigte operative (EBIT) Marge soll sich auf 8 bis 11 Prozent belaufen.

Die Lage im Automarkt sei anspruchsvoll, wo sich die Lieferkettenprobleme und die Volatilität auf die Produktionsvolumina in allen Regionen auswirken würden, hiess es. Auch im Consumergeschäft sei die Nachfrage volatil, der Beitrag des Consumergeschäfts werde geringer ausfallen.

