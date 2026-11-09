Das Stimmungsbarometer für den Euroraum sank ‌im ⁠November um 0,3 Punkte auf 2,4 Zähler und damit das zweite ⁠Mal in Folge, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter ‌1025 Anlegern mitteilte. Während die Lagebeurteilung mit minus ‌3,3 Punkten unverändert blieb, trübten sich die ​Konjunkturerwartungen zum zweiten Mal in Folge ein: Mit einem Rückgang auf 8,3 Punkte erreichten sie den tiefsten Stand seit Juni 2026. «Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung erhält damit einen weiteren Dämpfer», erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy.

Die negative ‌Lagebeurteilung verdeutliche, dass die Euro-Zone ihre wirtschaftliche Schwächephase noch nicht überwunden habe. Dabei fordere insbesondere das wirtschaftspolitische Umfeld seinen Tribut. Steigende Zinsen, hohe Rohölpreise und politische ​Unsicherheiten belasteten die Konjunktur. «Die instabilen Verhältnisse in Frankreich, die gewaltsamen ​Proteste und die wieder aufflammenden Enteignungsdebatten in ​Berlin verunsichern Unternehmen und Investoren», fügte Hussy hinzu.

Die Wirtschaft in der Euro-Zone hatte sich ‌zuletzt allerdings als überraschend widerstandsfähig erwiesen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug das Wachstum ​1,3 ​Prozent. Gestützt wurde die Konjunktur von ⁠robusten Investitionen und einem soliden Konsum.

Das Sentix-Barometer ​für Deutschland legte ⁠nach dem Rückgang im Oktober nun wieder leicht zu - auf minus 3,3 ‌Punkte. Erfreulich sei vor allem die Lagebeurteilung, die zum fünften Mal in Folge stieg und auf -14,0 Punkte kletterte, hiess es. ‌Der Teilindex erreichte damit zwar den höchsten Stand seit ​Mai 2023, bleibt aber im Minusbereich. «Die deutsche Wirtschaft zeigt somit erste Stabilisierungstendenzen, ohne bislang den entscheidenden Befreiungsschlag zu schaffen», sagte Hussy.

(Reuters)