Das Stimmungsbarometer für den Euroraum sank ‌im ⁠November um 0,3 Punkte auf 2,4 Zähler und damit das zweite ⁠Mal in Folge, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter ‌1025 Anlegern mitteilte. Während die Lagebeurteilung mit minus ‌3,3 Punkten unverändert blieb, trübten sich die ​Konjunkturerwartungen zum zweiten Mal in Folge ein: Mit einem Rückgang auf 8,3 Punkte erreichten sie den tiefsten Stand seit Juni 2026. «Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung erhält damit einen weiteren Dämpfer», erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy.