Hoffen auf «zivilisierteres und besseres Serbien»

Mit ihrer Losung «Serbien oder die Mafia» traf die Studentenliste (SL) einen Nerv. In den 14 Jahren seiner Herrschaft hat Vucic das Land in eine Autokratie verwandelt, es mit seiner Anlehnung an Russland und China von Europa entfernt. Seine Propagandamedien verbreiteten Hass und Häme, seine «Wahlmaschinerie» setzte Bürger, die von staatlichen und kommunalen Jobs abhängen, unter Druck, und parteinahe Schlägertrupps schüchterten Kritiker ein. Doch die Mehrheit der Serben hatte schliesslich die Korruption und Günstlingswirtschaft der SNS satt - und zeigte Vucic die Rote Karte.