Man ‌habe ⁠unlängst von Fällen gehört, in denen Banken Risiken ⁠durch Fehlverhalten von Modellen bei der Verwaltung von Kundenkonten ‌sowie der Verschiebung und Optimierung von ‌Einlagen ausgesetzt gewesen ​seien, erklärte UBS-Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag bei einer Veranstaltung in Zürich. «Wir lassen nicht zu, dass Modelle in die Bank gelangen und dies tun.» ‌Bezüglich KI gehe es derzeit vor allem darum, unkontrollierbare Entscheidungen von KI-Modellen für Kunden zu verhindern, sagte ​der UBS-Chef. Es müsse vermieden werden, dass ​die Technologie wie eine «Black ​Box» agiere.