Sergio Ermotti, CEO der UBS, signalisierte, dass er nicht bereit ist, Einschnitte in Erwägung zu ziehen, nur um die von der Schweiz geplanten neuen Kapitalanforderungen zu erfüllen. «Wir müssen in den USA vertreten sein, um erfolgreich zu sein», sagte Ermotti am Dienstag in einem Interview mit CNBC. «Deshalb investieren wir weiter in unsere Kompetenzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.»