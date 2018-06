"Wir empfehlen den Kunden, weiterhin am Markt zu sein", sagte Ermotti am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg Television in Zürich. "Die zugrunde liegende Profitabilität, das Wachstum, das wir sehen, sind allgemein weiter unterstützend für Aktien. Aber wir achten auch sehr sorgfältig, zu signalisieren, dass Zyklizität eintreten könnte, dass geopolitisches Risiko da sein könnte. "

Die seit langem schlummernde politische Krise in Italien hat die globalen Märkte in Aufruhr versetzt, bevor sich die populistischen Parteien in der vergangenen Woche auf eine Regierungsbildung geeinigt haben, was zu unterschiedlichen Auffassungen über die Schwere der Situation in Europa geführt hat. Milliardär George Soros warnt davor, dass die Europäische Union angesichts der Probleme in Italien vor dem Risiko eines Auseinanderfallens stehe, während James Gorman, Chief Executive Officer von Morgan Stanley, Andeutungen heruntergespielt hat, dass eine weitere große Krise bevorstehen könnte.

"Hedging ist in diesem Umfeld ein absolutes Muss", sagte Ermotti. "Man muss darauf achten, nicht zu selbstzufrieden zu sein", sagte er und fügte hinzu, dass Europa an tiefgreifenden Reformen arbeiten müsse, und in seiner jetzigen Form Probleme haben werde, "glaubwürdig" zu sein.

Bankenfusionen in Europa?

Nachdem die Turbulenzen in Europa die Bankengewinne beeinträchtigen, während die grösseren US-Banken Fortschritte machen, nehmen Spekulationen über Mega-Fusionen europäischer Banken Fahrt auf. Ermotti sagte, eine Konsolidierung könnte Teil der Lösung sein, "um die Bankenbranche in Europa neu zu gestalten".

UBS möchte aggressiver Vermögensverwaltungs-Aktiva kaufen, nachdem die Bank von den globalen Aufsichtsbehörden grössere Klarheit erlangt hat, wie viel Kapital sie in den kommenden Jahren benötigen wird, wie im März mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. UBS hat im Januar das Luxemburger Privatbankengeschäft von Nordea Bank erworben und hatte zuvor eine Mehrheitsbeteiligung an Consenso Investimentos, dem grössten, unabhängigen Multi-Family-Office Brasiliens, erstanden.

(Bloomberg)