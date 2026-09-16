Einblicke in die drei Geschäftsbereiche

Am Investor Day will die Konzernleitung vertiefte Einblicke in die drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems sowie Distribution & Logistics geben. Im Mittelpunkt stehen laut Mitteilung die Strategie, Technologien und Anwendungen sowie die aktuelle Entwicklung der Geschäftsbereiche.