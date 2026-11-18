Die Analysten begrüssen denn auch gerade die angepeilte weitere Verbesserung der Profitabilität. So zeigt sich etwa die UBS vom Margenziel positiv überrascht. Die Bank hatte angesichts möglicher negativer Währungseffekte, Übernahmen und Wachstumsinvestitionen mit einer weniger verbindlichen Vorgabe gerechnet. Allerdings liege das Ziel bereits im Rahmen der Markterwartungen. So sei der Spielraum für höhere Gewinnschätzungen begrenzt.