Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis 2032 und wird mit 4,125 Prozent verzinst.
Den Erlös will SGS für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Refinanzierung bestehender Schulden verwenden.
(AWP)
Der Warenprüfkonzern SGS nimmt mit einer neuen Anleihe 650 Millionen Euro am Kapitalmarkt auf.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis 2032 und wird mit 4,125 Prozent verzinst.
Den Erlös will SGS für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Refinanzierung bestehender Schulden verwenden.
(AWP)