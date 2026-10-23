Von Juli bis September wuchs der Umsatz um knapp 15 Prozent auf 1,98 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Organisch legte er um 5,7 Prozent zu, nachdem der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um Währungs- und Akquisitionseffekte mit 5,6 Prozent gestiegen war.