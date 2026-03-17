«Wir sehen in den USA einen Markt mit sehr anspruchsvollen Konsumenten, die zunehmend wissen wollen, was sie konsumieren», sagte Picaud in dem am Dienstag veröffentlichten Gespräch. «Die Menschen wollen nicht nur bei Lebensmitteln wissen, welche Qualität sie haben und wie sie hergestellt wurden, sondern zum Beispiel auch bei Geräten.»