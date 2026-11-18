Digital Trust und Nachhaltigkeit im Fokus

Besonders stark wachsen will SGS im Geschäft mit digitalen Sicherheits- und Vertrauensdienstleistungen. Der Umsatz soll im Bereich Digital Trust bis 2030 auf mindestens 750 Millionen Franken steigen. Gegenüber dem prognostizierten Wert von mehr als 350 Millionen für 2026 entspricht dies mehr als einer Verdoppelung und einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 20 Prozent.