Die Marke «Mon Contrôle Technique» soll als dritte Marke neben den beiden bestehenden Netzen weitergeführt werden. Die angeschlossenen Prüfstellen behielten ihre Unabhängigkeit, hiess es. Auch die Geschäftsleitung von ProTechnologies bleibe unverändert. Thomas Bozon werde das Unternehmen weiterhin führen.