Prescient Security beschäftigt mehr als 350 Mitarbeitende und betreut weltweit rund 5000 Kunden, wie SGS am Freitag mitteilte. Das Unternehmen ist auf Informationssicherheit, Cybersicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben im digitalen Bereich spezialisiert. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus der Finanz-, Gesundheits-, Detailhandels-, Technologie- und Verteidigungsbranche.