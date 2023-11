Wo bleibt das «Shareholder Value»?

Einem Experten zufolge hat AMS Osram ein grundsätzliches Problem: «Unserer Meinung nach ist die Unternehmenskultur grundsätzlich nicht am Shareholder Value orientiert, sondern anderen Stakeholdern wurde immer der Vorzug gegeben», urteilt Reto Huber, Analyst bei Research Partners, gegenüber cash.ch knapp und deutlich. Im Moment drehe sich zum Beispiel alles um die Fertigstellung der Fabrik in Kulim in Malaysia sowie um die Massenproduzierbarkeit der MicroLED für einen einzigen Schlüsselkunden. «Wir vermuten, dass es wieder Apple ist», so Huber.