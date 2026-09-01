Die Aktie fiel ‌am ⁠Dienstag um bis zu acht Prozent. Anleger zeigten ⁠sich besorgt über die Probleme, die den Börsengang lange verzögert und ‌die Wettbewerbsvorteile des Konzerns geschwächt haben. ‌Shein, bekannt für extrem ​günstige Kleidung wie Fünf-Dollar-Tops, leidet unter neuen Zoll- und Abgabenregelungen in den USA und Europa. Diese untergraben das bisherige Geschäftsmodell des Direktversands von Billig-Ware an die Kunden. ‌Die Bewertung des Unternehmens liegt mit rund 24 Milliarden Dollar weit unter dem Höchststand von fast 100 Milliarden Dollar ​im Jahr 2022.