Unter dem ‌Strich ⁠stand für das erste Quartal dieses Jahres ein Verlust von ⁠99 Millionen Dollar in der Bilanz, wie aus dem am Sonntag veröffentlichten Börsenprospekt von Shein hervorging. Im Vorjahreszeitraum hatte Shein ‌noch einen Gewinn von 395 Millionen ​Dollar erzielt. Den Hauptgrund sieht das Unternehmen darin, dass die USA seit Mai 2025 die Zollausnahmen für importierte Pakete mit einem Wert von unter 800 Dollar gestrichen haben. Der Wegfall dieser sogenannten «De-minimis»-Regel, ‌von der Billig-Versandhändler wie Shein besonders profitierten, habe auch den Absatz in den USA belastet. Der Konzernumsatz legte im ersten Quartal um ​magere 1,1 Prozent auf 9,05 Milliarden Dollar zu.