Reuters hatte am Montag berichtet, dass Shein noch in ​dieser Woche den Startschuss für ​den Börsengang geben wolle, ​zu einer Bewertung von rund 25 Milliarden ‌Dollar - einem Viertel der 100 Milliarden, die einer Finanzierungsrunde vor vier Jahren zugrunde gelegen ​hatten. ​