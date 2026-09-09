Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten 2026 um 12 Prozent auf 31,3 Millionen US-Dollar, wie das Medtech-Unternehmen SHL am Mittwoch mitteilte. Dabei machte sich die Aufwertung des israelischen Schekels zum US-Dollar positiv bemerkbar, insgesamt trugen Währungseffekte rund 4,3 Millionen Dollar bei. Insgesamt habe SHL vom anhaltenden Wachstum des B2B-Geschäfts in Israel und der wachsenden Abonnentenbasis in den USA profitiert. Der Umsatz in Deutschland sei hingegen durch das Auslaufen einzelner Kundenverträge beeinträchtigt worden.