Laut einer Mitteilung vom Montag soll der Verkauf des SmartHeart-Geräts direkt an die Konsumenten (Direct-to-Consumer, D2C) noch in diesem Jahr in den USA beginnen. Inzwischen habe das Unternehmen in den Aufbau der erforderlichen Logistik, die Verwaltungsplattformen und Infrastrukturen investiert, um eine nahtlose Auftragsannahme, -abwicklung und -abrechnung in den USA zu ermöglichen. Diese Fortschritte in der Betriebsinfrastruktur seien ausschlaggebend, um die Grundlage für die Einführung des Angebots in den USA zu schaffen, heisst es.