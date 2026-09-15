Alloatti ‌schätzt, dass der Aufpreis bei einer zehnjährigen Anleihe 25 bis 50 Basispunkte beträgt, wenn die Bank ein solches Instrument erstmals am Markt platziert. Eine daraus resultierende Rendite von insgesamt gut sieben Prozent wäre für die UBS aber immer noch wesentlich günstiger als die ‌Kosten von CET1. Die Eigenkapitalkosten werden Alloatti zufolge auf rund neun bis zehn Prozent geschätzt. Mit der Zeit ​rechnet der Experte dann sogar mit einem geringeren Aufpreis. «Ich bin lange genug am Markt, um zu wissen, dass die Investoren erst einmal kritisieren und dann trotzdem kaufen.»