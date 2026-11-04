An den Märkten deutet sich zunächst eine negative Reaktion an. Für den Schweizer Aktienmarkt indiziert der Broker IG ein Minus von 1,16 Prozent. Auch für die wichtigsten europäischen Indizes zeichnen sich aktuell Verluste auf breiter Front ab. Für die Wall Street sacken die Futures ebenfalls ab und in Asien sind die Kurstafeln teils tiefrot. Besonders im Technologiesektor dürfte laut Marktexperte Santosh Brivio von der Migros Bank nun eine gewisse Neubewertung stattfinden, weil Anleger Abstriche an Trumps Deregulierungs- und Investitionsagenda einpreisen.