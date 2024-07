Mit Imwinkelried setzt Siegfried auf eine interne Lösung: Er stiess Anfang 2021 als Leiter für die Pharmaprodukt-Standorte in Barbera del Valle und El Masnou (Spanien) sowie Irvine (Kalifornien) zu Siegfried, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hiess. Im Oktober 2021 stieg er dann zum operativen Leiter des Bereichs Drug Products auf.