Die Verkäufe nahmen von Januar bis Juni um 2,2 Prozent auf 633,0 Millionen Franken zu. In Lokalwährungen wäre man um 4,8 Prozent gewachsen, teilte Siegfried am Freitag mit. Gestützt habe eine starke Nachfrage nach Dienstleistungen für die Entwicklung und Produktion von Wirkstoffen und Arzneimitteln in verschiedenen Märkten.