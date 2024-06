Siegfried beabsichtige, den Standort mit mehr als 80 Mitarbeitenden in Grafton, Wisconsin, zu seinem nordamerikanischen Zentrum für CDMO-Dienstleistungen in der Frühphase auszubauen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Zukauf werde das Angebot der Division «Drug Substances» bezüglich Fähigkeiten und geographische Abdeckung stärken.