«Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und das machen wir auch weiter», sagte Konzernchef Roland Busch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Dabei können die Münchner auch grosse Zukäufe stemmen. «Die Grössenordnung ist nicht das Thema. Auch wenn es um zehn Milliarden geht», so Busch. «Wenn wir ein Zielunternehmen haben, wo wir Synergien generieren können, dann haben wir die Feuerkraft auch für sehr, sehr grosse Übernahmen.»