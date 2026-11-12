Nach dem Teilausstieg ‌aus ⁠der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers werde der Umsatz mittelfristig um sieben ⁠bis elf Prozent zulegen, teilte Siemens am Donnerstag mit. Das bereinigte ‌Ergebnis je Aktie soll um mehr als ‌zehn Prozent steigen. Bisher ​lagen die Ziele bei einem Umsatzwachstum von sechs bis neun Prozent und einem Gewinnzuwachs je Aktie von unter zehn Prozent.

Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) ‌rechnet Siemens mit einem Umsatzplus von neun bis elf Prozent und einem Ergebnis je Aktie von 10,20 bis 10,80 (2025/26 ​ohne Healthineers: 9,27) Euro.

«Unser Anspruch ist klar: Wir ​wollen schneller wachsen als unsere ​Schlüsselmärkte», sagte Vorstandschef Roland Busch. Der Schlüssel dazu sei der Einsatz ‌Künstlicher Intelligenz (KI) für industrielle Anwendungen. Im Laufe des Geschäftsjahres - wohl im April oder Mai 2027 - will Siemens gut die ​Hälfte ​seiner Beteiligung an Healthineers an ⁠die eigenen Aktionäre verteilen und damit ​die Mehrheit abgeben. ⁠Sie sollen für je zwei Siemens-Aktien ein Healthineers-Papier erhalten, ‌wie Reuters bereits am Mittwoch berichtet hatte. Siemens reduziert damit seinen Anteil von zuletzt 67 auf ‌knapp 33 Prozent. Der Konzern schrumpft damit ​um gut ein Viertel.

(Reuters)