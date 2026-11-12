Nach dem Teilausstieg aus der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers werde der Umsatz mittelfristig um sieben bis elf Prozent zulegen, teilte Siemens am Donnerstag mit. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um mehr als zehn Prozent steigen. Bisher lagen die Ziele bei einem Umsatzwachstum von sechs bis neun Prozent und einem Gewinnzuwachs je Aktie von unter zehn Prozent.
Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) rechnet Siemens mit einem Umsatzplus von neun bis elf Prozent und einem Ergebnis je Aktie von 10,20 bis 10,80 (2025/26 ohne Healthineers: 9,27) Euro.
«Unser Anspruch ist klar: Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte», sagte Vorstandschef Roland Busch. Der Schlüssel dazu sei der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) für industrielle Anwendungen. Im Laufe des Geschäftsjahres - wohl im April oder Mai 2027 - will Siemens gut die Hälfte seiner Beteiligung an Healthineers an die eigenen Aktionäre verteilen und damit die Mehrheit abgeben. Sie sollen für je zwei Siemens-Aktien ein Healthineers-Papier erhalten, wie Reuters bereits am Mittwoch berichtet hatte. Siemens reduziert damit seinen Anteil von zuletzt 67 auf knapp 33 Prozent. Der Konzern schrumpft damit um gut ein Viertel.
(Reuters)