«Unser Anspruch ist klar: Wir ​wollen schneller wachsen als unsere ​Schlüsselmärkte», sagte Vorstandschef Roland Busch. Der Schlüssel dazu sei der Einsatz ‌Künstlicher Intelligenz (KI) für industrielle Anwendungen. Im Laufe des Geschäftsjahres - wohl im April oder Mai 2027 - will Siemens gut die ​Hälfte ​seiner Beteiligung an Healthineers an ⁠die eigenen Aktionäre verteilen und damit ​die Mehrheit abgeben. ⁠Sie sollen für je zwei Siemens-Aktien ein Healthineers-Papier erhalten, ‌wie Reuters bereits am Mittwoch berichtet hatte. Siemens reduziert damit seinen Anteil von zuletzt 67 auf ‌knapp 33 Prozent. Der Konzern schrumpft damit ​um gut ein Viertel.