Auch der Auftragseingang erreichte laut Siemens ein historisches Niveau. Massgeblich dazu beigetragen habe der rund 2 Milliarden Franken schwere Auftrag der SBB für 116 neue Doppelstockzüge. Diese sollen ab 2031 im Zürcher S-Bahn-Netz und in der Westschweiz eingesetzt werden. Konkrete Zahlen zum Auftragseingang nannte Siemens nicht.