Johann Pluy, Vorstand der ÖBB-Infrastruktur, ​bezeichnete das digitale Stellwerk ​als Schlüsseltechnologie für die Eisenbahn der Zukunft. Ziel sei ‌es, den Bahnverkehr in Österreich effizienter, robuster und leistungsfähiger zu machen. Österreichs Infrastrukturminister Peter Hanke ​sagte, ​die Investition werde ⁠die Verlässlichkeit und Pünktlichkeit verbessern. Die ​digitalen Stellwerke ⁠steuern Weichen und Signale und sollen langfristig ‌die bestehenden Anlagen ersetzen. Den ÖBB zufolge erfüllt die Technologie zudem hohe ‌Anforderungen an die Cybersicherheit.