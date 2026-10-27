Siemens steht vor einem Milliardenauftrag für seine Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien. Der staatliche ‌Eisenbahnbetreiber ⁠Renfe hat den Münchner Technologiekonzern als bevorzugten Bieter ⁠für 30 neue Züge ausgewählt, wie die Spanier am ‌Dienstag mitteilten. Renfe bezifferte den Wert ‌des Auftrags einschliesslich ​der Wartung auf 1,22 Milliarden Euro. Dazu kommt eine Option auf weitere zehn Züge. Die ersten fünf «Velaro Novo»-Züge, die eine Weiterentwicklung des deutschen ICE ‌3 sind, sollen innerhalb von drei Jahren und vier Monaten geliefert werden, die letzten in fünf Jahren ​und zwei Monaten. Die Vorgänger-Baureihe 103 (Velaro E) ​ist bereits in Spanien ​im Einsatz.