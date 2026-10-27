Ausserdem gibt sich das Unternehmen einen Turnaroundplan für das Geschäft mit «Bag-in-Boxen» und Standbeuteln, wozu auch eine Anpassung der Organisation zählt. Dies werde im vierten Quartal 2026 allerdings auch zu einer nicht liquiditätswirksamen Wertminderung von rund 250 Millionen führen, so das Communiqué.