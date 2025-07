In den Monaten Januar bis Juni stieg der Umsatz von SIG um 0,3 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse und die Preisentwicklung von Kunststoff betrug das Plus 2,6 Prozent. In den ersten drei Monaten war SIG noch mit gut 3 Prozent gewachsen.