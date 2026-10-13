Benko war erst im September wegen betrügerischer Krida rechtskräftig ​zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. ​Bei diesem in Österreich gebräuchlichen Straftatbestand geht es um die vorsätzliche Schmälerung von Vermögen zulasten ‌von Gläubigern im Angesicht drohender Zahlungsunfähigkeit. Nach seiner bedingten Entlassung nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe wurde die Untersuchungshaft in einem anderen Verfahren unmittelbar fortgesetzt. Im ​November ​muss sich der 49-Jährige erneut vor Gericht ⁠verantworten. Die WKStA wirft ihm schweren ​Betrug im Zusammenhang mit einer ⁠Garantie gegenüber dem früheren Strabag--Chef Hans Peter Haselsteiner und dessen Familienstiftung vor.