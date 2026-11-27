Benko war im Fall der betrügerischen Krida schuldig gesprochen worden, also der Schädigung von Gläubigern. Benkos Vorhaft vom 23. Januar 2025 bis zum 10. Dezember 2025 wurde dabei auf die verhängte Strafe angerechnet. Sowohl der im elektronisch überwachten Hausarrest befindliche Angeklagte als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatten Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Inhaltlich drehte sich die erste Verhandlung um verborgene hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe.