Der Anwalt der Stiftung betonte, dass noch keine Ansprüche der Gläubiger endgültig gesichert seien. Laut Insolvenzverwalter bleibt die ursprüngliche Sicherungsverfügung über 50 Millionen Euro bis zu einem endgültigen Entscheid jedoch in Kraft. Die Stiftung darf vorerst nicht über diesen Betrag verfügen.