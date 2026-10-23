Hitzewellen im Juli und ‌August hätten die Bautätigkeit in Teilen Mittel- und Südeuropas zwar kurzzeitig gebremst, im September habe sich das ​Geschäft ​jedoch wieder erholt, hiess es ⁠weiter. Für das Gesamtjahr rechnet ​der Hersteller von Zusatzstoffen ⁠zur Verstärkung und Abdichtung von Wänden, Böden und ‌Dächern weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent sowie einer operativen ‌Rendite (Ebitda-Marge) von 19,0 bis 19,5 Prozent.