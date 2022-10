Zudem erhöht Sika die Wachstumserwartungen für das laufende Jahr. Neu rechnet das Management in 2022 mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von mehr als 15 Prozent sowie einer überproportionale EBIT-Steigerung. Bis dato hatte Sika ein Wachstum von "deutlich mehr" als 10 Prozent in Aussicht gestellt. Für das erste Semester 2022 hatte Sika im Juli bereits ein Umsatzplus von 19,5 Prozent ausgewiesen.