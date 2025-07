Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds sei man in Lokalwährungen weiter gewachsen und habe gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres auch die Gewinnmarge auf EBITDA-Stufe gesteigert, heisst es zum Geschäftsverlauf. Der schwächere US-Dollar, der im zweiten Quartal 10 Prozent gegenüber dem Schweizer Franken an Wert verloren habe, sowie die anhaltenden Unsicherheiten auf den Weltmärkten hätten sich aber in den Ergebnissen niedergeschlagen.