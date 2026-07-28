Von Januar bis Juni 2026 setzte Sika mit seinen Produkten, die etwa zur Verstärkung und Abdichtung von Baumaterialien verwendet werden, 5,59 Milliarden Franken um. Das sind 1,5 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Aktien legen um 5,3 Prozent vorbörslich zu.