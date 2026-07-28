Für die Profitabilität stellt Sika indes mit 19,0 bis 19,5 Prozent einen etwas tieferen Wert in Aussicht - bis dato hatte die Prognose auf 19,5 bis 20,0 Prozent gelautet. Man sei aber zuversichtlich, «die aktuellen Konsenserwartungen für den Ebitda in Schweizer Franken» zu erreichen, hiess es.