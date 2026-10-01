«Mit Akkim haben wir eine hoch skalierbare Plattform geschaffen, die es uns ermöglicht, unseren Wachstumskurs weiter zu beschleunigen und den Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln», wird CEO Thomas Hasler in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig stelle die Innovationspipeline von Sika sicher, auch in Zukunft nachhaltige und leistungsstarke Lösungen anbieten zu können.