Eine solche Transaktion wäre eine weitere Bestätigung dafür, dass grosse Technologie-Übernahmen nach mehreren Jahren gedämpfter ​Aktivität ​wieder auf dem Vormarsch sind. ⁠Anfang des Jahres hatte der Finanzinvestor ​Thoma Bravo die ⁠Übernahme des Softwareanbieters Dayforce für rund 16 Milliarden Dollar vereinbart. Workday ‌wurde 2005 gegründet und ging 2012 an die Börse. Das Unternehmen bietet Cloud-basierte Software für Personalwesen, Gehaltsabrechnung ‌und Finanzen an und zählt weltweit mehr als ​11500 Kunden.