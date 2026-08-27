Dies ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich der Markt durch Umbrüche neu aufstellt. Denn Mexiko ist normalerweise ein bedeutender Dieselimporteur. Derzeit ist der Markt in Europa aber so angespannt, dass es sich für mexikanische Lieferanten lohnt, Lieferungen zu exportieren, auch wenn dies bedeutet, dass Mexiko seine eigenen Importe erhöhen muss. Die Kraftstoffpreise sind in diesem Jahr aufgrund der weltweiten Lieferengpässe und der steigenden Verarbeitungskosten stark gestiegen. So haben sich die Produktionskosten für Diesel in Europa verdoppelt und für Benzin um rund 70 Prozent erhöht.