Das Regulatory Board der SIX Group hat am 15. Oktober einem entsprechenden Antrag der SIX Exchange Regulation (SER) stattgegeben. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig. Hintergrund ist der weiterhin ausstehende Geschäftsbericht 2025, wie es in der Mitteilung vom Freitag heisst. Weil Leclanché diesen nicht regelkonform erstellt und veröffentlicht hat, ist der Handel mit den Namenaktien seit mehr als drei Monaten ausgesetzt.