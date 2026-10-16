Das Regulatory Board der SIX Group hat am 15. Oktober einem entsprechenden Antrag der SIX Exchange Regulation (SER) stattgegeben. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig. Hintergrund ist der weiterhin ausstehende Geschäftsbericht 2025, wie es in der Mitteilung vom Freitag heisst. Weil Leclanché diesen nicht regelkonform erstellt und veröffentlicht hat, ist der Handel mit den Namenaktien seit mehr als drei Monaten ausgesetzt.
Die Gründe für die Handelssuspendierung bestehen unverändert. SER hatte deshalb am 8. Oktober die Dekotierung sämtlicher kotierter Namenaktien beantragt.
Der Entscheid kann innert 20 Börsentagen bei der Beschwerdeinstanz angefochten werden. Der Aktienhandel bleibt vorerst suspendiert. Sollte die Dekotierung rechtskräftig werden, wird der Handel nach der entsprechenden Ankündigung nochmals für insgesamt drei Monate bis zum letzten Handelstag geöffnet.
(AWP)