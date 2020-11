Im Vergleich zu den ersten zehn Monaten des Vorjahres liegen die Werte jedoch wesentlich höher. Insgesamt wurden im September an der SIX Wertpapiere im Umfang von 118,9 Milliarden Franken gehandelt. Das bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vormonat um 8,1 Prozent, wie die SIX am Montagabend mitteilte. Die Zahl der Abschlüsse sank um 3,0 Prozent auf 7,16 Millionen.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war den Angaben zufolge der 28. Oktober. Da wechselten Wertschriften im Umfang von 7,5 Milliarden Franken die Besitzer. Auch der Monats-Höchstwert der Abschlüsse war an diesem Tag mit 491'247.

Das umsatzstärkste Papier im Berichtsmonat war erneut der Genussschein von Roche mit 12,9 Milliarden Franken Umsatz in 418'860 Abschlüssen.

In den ersten zehn Monaten des Jahres lag der Handelsumsatz nach wie vor klar im Plus. Seit Jahresbeginn wurden an der SIX 1'483,7 Milliarden Franken und damit 19 Prozent mehr als vor Jahresfrist umgesetzt. Die Zahl der Abschlüsse nahm gar um 59 Prozent auf 84,4 Millionen zu.

Bonds gefragt

Nach Segmenten betrachtet blieben die Aktien (inklusive Fonds und ETPs) im September klar die umsatzstärkste Kategorie. Insgesamt wurden Beteiligungspapiere im Wert von 99,8 Milliarden Franken gehandelt. Das ist verglichen mit September ein Minus von 10 Prozent.

Der Umsatz mit in Schweizer Franken ausgegebenen Obligationen stieg um 27 Prozent auf 10,5 Milliarden Franken und jener mit Fremdwährungsanleihen um 4,8 auf 1,66 Milliarden.

Der Handelsumsatz mit ETFs gaben im Berichtsmonat um 23 Prozent auf 5,20 Milliarden Franken nach. Der Handelswert bei Strukturierten Produkten und Warrants stieg mit plus 6,5 Prozent auf knapp 1,37 Milliarden.

Das Handelsvolumen von Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert wuchsen im Oktober um 26 Prozent auf 59,1 Millionen Franken und die Abschlüsse um 22 Prozent auf 2'916.

