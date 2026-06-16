Die US-Beteiligungsgesellschaft Medical Properties Trust hält rund 70 Prozent an Infracore, die restlichen 30 Prozent besitzt Aevis Victoria, die zugleich 76 Prozent an Swiss Medical Network hält. Daneben hat Aevis Schweizer Luxushotels im Portfolio. Die Aktie von Aevis ist bereits länger an der Schweizer Börse gelistet und keine grosse Erfolgsgeschichte. Der Kurs pendelt seit fast zwei Jahren um die Marke von 13 Franken. Den Rekord erreichte sie bei 21 Franken im September 2022. Aevis schrieb in den vergangenen Jahren mehrheitlich Verluste.