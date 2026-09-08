Kern des Angebots mit dem Namen «SIX Market Signal» ist einer Mitteilung vom Dienstag zufolge ein Echtzeit-Datenstrom namens 1BBO. Dieser zeigt für Aktien jeweils die besten verfügbaren Kauf- und Verkaufspreise an. Die Daten stammen unter anderem von der SIX Swiss Exchange, der spanischen Börse BME und der Handelsplattform Aquis Exchange.