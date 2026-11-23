Das «SIX European Growth Program» ‌solle die internationale Sichtbarkeit entsprechender ‌Firmen erhöhen, ​die an den Konzernbörsen in der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich notiert seien, teilte der Börsenbetreiber am Montag mit. ‌SIX lege als zentrales Element des Programms zudem den «SIX European Growth Index» auf. ​Dieser umfasse zum Start ​31 Unternehmen mit einem ​Börsenwert zwischen 100 Millionen und einer Milliarde ‌in der jeweiligen Landeswährung. Die Firmen stammen unter anderem aus den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen ​und ​Konsumgüter. Die ⁠am Programm teilnehmenden Unternehmen sollen ​auch Vorzugskonditionen ⁠etwa bei Research-Abdeckung, Marktinformationen und Kapitalmarktschulungen erhalten, ‌hiess es weiter.