Zugenommen hat an der SIX Swiss Exchange vor allem der Aktienhandel, wo der Umsatz im Vergleich zum Vormonat um knapp 34 Prozent nach oben schoss. Der Umsatz mit Obligationen stieg um gut 20 Prozent und jener mit ETFs um 3,5 Prozent. Hingegen ging das Segment «verbriefte Derivate» um knapp 5 Prozent zurück.